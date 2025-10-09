Gilmour | McTominay un vero amico un onore giocare con lui

Le parole del centrocampista scozzese dal ritiro della sua nazionale. Billy Gilmour, centrocampista del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni all’emittente satellitare SkySport. Ecco le sue . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net © Forzazzurri.net - Gilmour: “McTominay un vero amico, un onore giocare con lui”

