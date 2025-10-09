Gilmour e il rapporto con McTominay | Vederlo giocare è uno spettacolo e condividere il campo con lui è fantastico
Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, il centrocampista del Napoli Billy Gilmour ha parlato del suo rapporto con il connazionale e compagno di squadra in azzurro Scott McTominay. Gilmour: «Fantastico avere Scott come amico e compagno di squadra». «Avere Scott con cui poter condividere esperienze fuori dal campo mi piace molto. Facciamo davvero molte cose insieme: siamo praticamente vicini di casa, così tutto è più semplice per entrambi», esordisce l’ex Brghton. «Ogni mattina andiamo all’allenamento insieme: è davvero bello, è un aspetto che apprezzo particolarmente», aggiunge. Poi ne elogia la qualità e la professionalità: «McTominay ha segnato tanti gol, soprattutto per essere un centrocampista, e posso assicurarvi che dà il massimo ogni giorno in allenamento. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
In questa notizia si parla di: gilmour - rapporto
Gilmour e il rapporto con McTominay: «Vederlo giocare è uno spettacolo e condividere il campo con lui da amico è fantastico» A Sky Sport: «Abitiamo vicini e andiamo all'allenamento assieme, è un aspetto che apprezzo molto. Facciamo davvero molte cose i - facebook.com Vai su Facebook
Gilmour 'pazzo' di McTominay: "Vederlo giocare è uno spettacolo, facciamo tutto insieme. Ogni mattina..." - Billy Gilmour, nel calcio, ha un grande punto di riferimento: Scott McTominay. Lo riporta msn.com
Napoli, Gilmour: "De Bruyne? Come tornare a casa. Per McTominay sarà un derby" - Il centrocampista del Napoli Billy Gilmour ha parlato ai microfoni di Sky Sport, in vista del match di Champions League contro il Manchester City. Segnala tuttomercatoweb.com