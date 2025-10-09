Gilmour e il rapporto con McTominay | Vederlo giocare è uno spettacolo e condividere il campo con lui è fantastico

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, il centrocampista del Napoli Billy Gilmour ha parlato del suo rapporto con il connazionale e compagno di squadra in azzurro Scott McTominay. Gilmour: «Fantastico avere Scott come amico e compagno di squadra». «Avere Scott con cui poter condividere esperienze fuori dal campo mi piace molto. Facciamo davvero molte cose insieme: siamo praticamente vicini di casa, così tutto è più semplice per entrambi», esordisce l’ex Brghton. «Ogni mattina andiamo all’allenamento insieme: è davvero bello, è un aspetto che apprezzo particolarmente», aggiunge. Poi ne elogia la qualità e la professionalità: «McTominay ha segnato tanti gol, soprattutto per essere un centrocampista, e posso assicurarvi che dà il massimo ogni giorno in allenamento. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

