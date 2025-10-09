Gilmour è il quinto Fab del Napoli sostituì un mese Lobotka già l’anno scorso CorSport
Sarà Billy Gilmour, con ogni probabilità, a sostituire l’infortunato Stanislav Lobotka nel Napoli per circa un mese. Il centrocampista scozzese è considerato il quinto dei “Fab four” (Lobotka, Anguissa, De Bruyne, McTominay), a meno che Antonio Conte non decida di cambiare modulo e tornare al centrocampo a tre. Gilmour sostituirà Lobotka per un mese. Scrive Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport: Ottobre, per Lobotka è un mese maledetto, per Gilmour quello delle opportunità all’improvviso. La storia si ripete, un anno dopo: nel 2024, Lobo s’infortunò durante una sosta e saltò quattro partite; al suo posto, Gilmour. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
Napoli, il quinto Fab è Gilmour: Conte cambia regia contro il Pisa
