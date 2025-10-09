Gigantesco corno di rinoceronte preistorico emerge dal permafrost della Siberia | è il più lungo mai trovato
Lungo un affluente del fiume Kolyma, nella Siberia nordorientale, un cacciatore si è imbattuto nei resti di alcuni animali vissuti nel Pleistocene, compreso il lunghissimo corno di un rinoceronte lanoso e il suo cranio. È il più lungo mai recuperato. Secondo i paleontologi apparteneva a una femmina morta quando aveva più di 40 anni. 🔗 Leggi su Fanpage.it
