Gigantesco corno di rinoceronte preistorico emerge dal permafrost della Siberia | è il più lungo mai trovato

Lungo un affluente del fiume Kolyma, nella Siberia nordorientale, un cacciatore si è imbattuto nei resti di alcuni animali vissuti nel Pleistocene, compreso il lunghissimo corno di un rinoceronte lanoso e il suo cranio. È il più lungo mai recuperato. Secondo i paleontologi apparteneva a una femmina morta quando aveva più di 40 anni. 🔗 Leggi su Fanpage.it