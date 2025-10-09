Giardini Fava festa nel weekend | Stop al degrado e allo spaccio
Due giornate di festa ai Giardini Fava. Questo weekend, dalle 10,30 alle 21, il parco di via Milazzo si trasformerà in un palcoscenico a cielo aperto pronto ad accogliere famiglie e ragazzi di tutte le età tra sport, musica, animazione e sapori. Il sabato sarà inaugurato dalla partita di basket, si proseguirà il pomeriggio con giochi e spettacoli del Fantateatro, mentre la serata si concluderà con aperitivo e dj set al ’Chiosco Favaloso’, dove si potranno provare prelibatezze bolognesi. Domenica sarà il turno dell’associazione Albonia, che animerà l’evento con laboratori creativi e attività di gruppo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
