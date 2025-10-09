Giannis Antetokounmpo si è bloccato con i Bucs in vista della nuova stagione NBA
2025-10-09 09:57:00 Fa notizia quanto pubblicato poco fa sul sito 101greatgoals: Mentre i Milwaukee Bucks si preparano per la nuova stagione NBA, Giannis Antetokounmpo dice di essere bloccato, ma c’è un problema. Mercoledì, Antetokounmpo ha parlato dei recenti titoli dei giornali in seguito alle notizie secondo cui i Bucks avrebbero tenuto colloqui commerciali fuori stagione con i New York Knicks riguardo a una potenziale mossa per il due volte MVP. Anche se ha affermato di non aver letto personalmente il rapporto, l’attaccante greco ha ribadito che la sua priorità principale rimane competere per il campionato, sia che continui a essere a Milwaukee o altrove. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
