Giannini nel duomo di Modena | La poesia? È come una musica

"Hanno scritto che la musica è il linguaggio di Dio. Ebbene, io penso che anche la poesia custodisca un elemento trascendente, un’armonia che la rende affine alla musica. E ogni parola è come una nota", confida Giancarlo Giannini, icona del cinema italiano, oltre 120 film, una candidatura all’Oscar, sei David di Donatello, sei Nastri d’argento, cinque Globi d’oro e una stella sulla Hollywood Walk of fame. Domani e sabato sera nella meravigliosa cornice del duomo di Modena, in occasione delle giornate dedicate al Patrimonio Unesco, sarà il protagonista di un viaggio emotivo fra ’ Versi senza tempo ’, un recital lungo otto secoli di poesia, accompagnato dall’ensemble del maestro Marco Zurzolo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

