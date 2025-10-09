Gianni Togni pubblica il cofanetto …e in quel momento… Remix 2025

A 45 anni dalla sua pubblicazione, esce una speciale edizione celebrativa restaurata del disco che ha consacrato Gianni Togni, dal titolo .e in quel momento. Remix 2025. 1980, inizia l’era del personal computer nel mondo e parte in TV il canale CNN All News negli Usa, in Italia è l’estate di Ustica e della strage alla stazione di Bologna, quell’anno si conclude con la morte di John Lennon, per mano di un pazzo a New York. A pochi giorni dall’inizio di quella primavera nelle radio comincia a farsi largo una canzone dal titolo semplice, evocativo, esoterico (se si vuole), si chiama Luna e racconta di un vagabondo che “guarda il mondo da un oblò” e da quell’incipit tutto cambia, soprattutto per il giovanissimo cantautore: Gianni Togni. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

