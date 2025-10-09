Giani chiude la campagna elettorale del Pd Elly ha sangue toscano da parte di mamma

9 ott 2025

Le luci del Teatro Cartiere Carrara si accendono sulle note di “La vita è bella”, e sul palco compare Eugenio Giani, accolto da un applauso lungo e compatto. In platea bandiere del Partito Democratico, arcobaleno e della Palestina sventolano tra il pubblico. “Domenica dobbiamo vincere, c’è. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

