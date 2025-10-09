Gianfranco Di Fede è il nuovo direttore sanitario dell' Asp di Catania

Cataniatoday.it | 9 ott 2025

Si è insediato questa mattina il nuovo direttore sanitario dell’Asp di Catania, Gianfranco Di Fede, nominato ieri dal direttore generale Giuseppe Laganga Senzio. "Sono numerosi gli obiettivi sui quali siamo impegnati - ha detto Laganga Senzio - dalla riduzione delle liste d’attesa al. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

