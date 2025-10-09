Giada Di Muzio è il nuovo coordinatore regionale della Lega Giovani Abruzzo Claudio Carretta nominato vice

La Lega Giovani Abruzzo ha un nuovo coordinatore regionale: si tratta di Giada Di Muzio di Spoltore che sarà affiancata da Claudio Carretta, vicesindaco di Casacanditella e consigliere provinciale a Chieti."La nomina rappresenta il coronamento di un percorso di militanza, partecipazione e impegno.

