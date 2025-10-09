Giacomo Tortu squalificato per tre anni | chiuso il caso di spionaggio ai danni di Marcell Jacobs

ABBONATI A DAYITALIANEWS La decisione del Tribunale Federale della Fidal. Il Tribunale Federale della Fidal ha posto fine a una delle vicende più controverse dell’atletica italiana. Giacomo Tortu, ex velocista e fratello del campione olimpico Filippo Tortu, è stato squalificato per tre anni per il suo coinvolgimento nello spionaggio illegale ai danni di Marcell Jacobs. Secondo quanto emerso dalle indagini, tra il 2020 e il 2021 Tortu avrebbe pagato un hacker con l’obiettivo di ottenere informazioni private sull’atleta bresciano, alla ricerca di presunte prove di uso di sostanze dopanti. La sanzione e le motivazioni. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

