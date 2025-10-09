Giacomo Tortu squalificato per 3 anni per spionaggio

Tre anni di squalifica per Giacomo Tortu: è questa la decisione del Tribunale federale della Fidal, a seguito del caso di spionaggio. Il giovane velocista è accusato di aver indagato sulle analisi di Marcell Jacobs per scoprire se avesse fatto uso di doping. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Giacomo Tortu squalificato per 3 anni per spionaggio

