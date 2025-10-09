Già in 30mila per San Francesco Assisi sarà invasa dai pellegrini per l’ostensione delle spoglie

Sono già oltre 30.000 i pellegrini che, a pochi giorni dall’annuncio dell’ ostensione dei resti mortali di San Francesco e dall’apertura del sito dedicato, si sono prenotati e arriveranno ad Assisi per sostare in preghiera davanti alle spoglie mortali di san Francesco. La prima ostensione pubblica del Santo si terrà dal 22 febbraio al 22 marzo 2026 nella chiesa inferiore della Basilica. Un evento di portata storica all’interno del grande centenario francescano, in cui, mentre si ricorda la morte del Santo, si vuole in realtà celebrare la presenza nella società e nella Chiesa di colui che l’ha riconosciuta "sorella". 🔗 Leggi su Lanazione.it

