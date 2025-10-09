Ghost of Yotei è l’esclusiva Sony per PS5 più venduta da Marvel’s Spider-Man 2 per le stime
Secondo le stime dell’analista Rhys Elliott per Alinea Analytics, Ghost of Yotei si conferma come uno dei più grandi successi recenti di Sony, in grado di imporsi come l’ esclusiva PS5 più venduta dai tempi di Marvel’s Spider-Man 2, con oltre 1,6 milioni di copie vendute al lancio (oltre 2 milioni considerando la distribuzione ai rivenditori). Un risultato che ribadisce la forza del brand “Ghost” come una delle colonne portanti delle proprietà intellettuali PlayStation. Nonostante abbia venduto leggermente meno di Ghost of Tsushima (2 milioni nei primi tre giorni), il confronto diretto è fuorviante: il gioco del 2020 uscì su una PS4 con oltre 110 milioni di unità installate, mentre PS5 oggi ne conta circa 80 milioni. 🔗 Leggi su Game-experience.it
