Il debutto di Ghost of Yotei in Giappone è stati un trionfo, visto che l’action adventure per PlayStation 5 firmato Sucker Punch, seguito spirituale dell’acclamato Ghost of Tsushima, ha conquistato la vetta della classifica settimanale pubblicata da Famitsu, imponendosi come il titolo più venduto del periodo con 120.196 copie fisiche distribuite tra il 29 settembre e il 5 ottobre 2025. Un risultato di grande rilievo, soprattutto considerando che si tratta di una produzione occidentale in un mercato tradizionalmente dominato dai brand giapponesi. Il successo di Ghost of Yotei (con vendite molto alte in tutto il mondo ) assume ancora più valore se si guarda alla concorrenza. 🔗 Leggi su Game-experience.it

© Game-experience.it - Ghost of Yotei domina la classifica dei giochi più venduti in Giappone