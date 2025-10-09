In Ghost of Yotei, la personalizzazione è una parte essenziale dell’esperienza, e la collezione di copricapi ne rappresenta l’espressione più artistica e simbolica. Con oltre 75 cappelli, elmi e fasce disponibili, i giocatori possono definire lo stile di Atsu in modi sempre diversi, spaziando da semplici accessori contadini a elaborati copricapi cerimoniali. Sebbene non offrano bonus di combattimento o vantaggi passivi, questi oggetti raccontano la storia del mondo di gioco, evocando leggende, rituali e culture che arricchiscono la narrazione. Potrebbe interessarti anche come cambiare l’ora del giorno La ricerca di tutti i copricapi non è un compito semplice. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net

© Gamerbrain.net - Ghost of Yotei: Come ottenere tutti i cappelli, elmi e fasce da collezionare