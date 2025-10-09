Ghezzi InfoCamere | AI consentirà una svolta epocale

Palermo, 8 ott. (Adnkronos) - Essere sempre più vicini e di supporto alle imprese. Lo ha ribadito Paolo Ghezzi, direttore generale di InfoCamere, a margine della presentazione di “Camera del futuro”, il progetto di trasformazione digitale dell'ente camerale messo a punto con la società consortile di informatica delle Camere di Commercio italiane. “L'intento del sistema camerale è proprio questo. Avendo InfoCamere, che è la società di digitale e di innovazione, presentiamo i nuovi servizi, sempre più innovativi ma, soprattutto, rivolti alle imprese. Oggi siamo in grado, grazie alle nuove tecnologie, di portare direttamente sullo smartphone dell'imprenditore tutti i dati che lo riguardano nell'iscrizione al registro delle imprese, quindi il suo certificato, la sua visura, il suo bilancio ed è fantastico vedere come questi imprenditori hanno reagito a questa novità. 🔗 Leggi su Iltempo.it

