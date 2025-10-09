Getta il cane della ex da una scogliere e viene condannato | prima sentenza per violenza di genere indiretta

Fanpage.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In Spagna la giudice Auxiliadora Díaz ha emesso la prima condanna per violenza di genere indiretta: un 18enne di Las Palmas è stato condannato a 12 mesi di carcere per aver ucciso il cane della ex gettandolo da una scogliera. Il gesto era mirato a provocare alla ex un grave danno psicologico, per questo è stato riconosciuto come atto di violenza di genere e punito come tale. 🔗 Leggi su Fanpage.it

