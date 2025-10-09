Getta i rifiuti nella discarica abusiva in strada poi picchia i vigili | preso e denunciato a Capodichino
Gli agenti della Polizia Locale si erano appostati per scovare i cittadini incivili che gettavano i rifiuti. L'uomo però non l'ha presa bene ed ha reagito: denunciato. 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: getta - rifiuti
Cosa rischia chi getta rifiuti dal finestrino dell’auto: in vigore nuove norme, previsto anche l’arresto
Rimprovera una persona che getta rifiuti in strada: aggredito il "re" delle sfogliatelle
Piovono multe a Monreale contro chi getta illecitamente rifiuti
FAST FASHION: la moda “usa e getta” sotto la lente di ingrandimento La moda veloce è ovunque, ma il suo impatto sull’ambiente è sempre più evidente: produzione intensiva, sprechi e tonnellate di rifiuti tessili. Venerdì 10 ottobre alle ore 20.45 ti aspettia - facebook.com Vai su Facebook
Getta i rifiuti nella discarica abusiva in strada poi picchia i vigili: preso e denunciato a Capodichino - Gli agenti della Polizia Locale si erano appostati per scovare i cittadini incivili che gettavano i rifiuti. Come scrive fanpage.it
Sermoneta, scoperta maxi discarica abusiva con tonnellate di rifiuti, sequestro e denunciate due persone - Un’area privata di 3000 metri quadri su cui giacevano tonnellate di rifiuti, anche speciali, con il rischio di sversamento ... Segnala ilpuntoamezzogiorno.it