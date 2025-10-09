Getta 1.000 euro per errore tra i rifiuti la discarica salva i risparmi a un passo dal macero | com’è stato possibile

Un insperato lieto fine ha salvato mille euro dal macero, evitando quantomeno un brutto ricordo a un’anziana di Tavullia, in provincia di Pesaro. La signora aveva buttato nel bidone della carta un libro, nascondiglio casalingo per mille euro in contanti che aveva accuratamente nascosto tra le pagine. Una tecnica di occultamento riuscita al tal punto da ingannare la stessa proprietaria. Come riporta il Corriere Adriatico, appena la donna se ne è resa conto è corsa al telefono per avvertire Marche Multiservizi, l’azienda che gestisce lo smaltimento dei rifiuti in regione. Da lì è partita una corsa contro il tempo che ha attraversato tutta la filiera del riciclo. 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: getta - euro

Codice della strada, multe fino a 18mila euro e carcere per chi getta rifiuti dall’auto: cosa dice il decreto

Nuove sanzioni per chi getta rifiuti dal finestrino dell'auto: 18mila euro di multa e arresto | Ecco le multe rifiuto per rifiuto

Per chi getta rifiuti dall’auto rischio arresto e multe fino a 18.000 euro: le nuove norme

Tavullia, getta mille euro nascosti in un libro: pensionata li ritrova in discarica grazie ai netturbini #tavullia #pesaro #urbino #8ottobre https://tgcom24.mediaset.it/cronaca/tavullia-mille-euro-libro-immondizia_104400049-202502k.shtml… - X Vai su X

Lancio di rifiuti dall’auto: multa tra 1.188 e 18mila euro. Per i casi più gravi carcere fino a 7 anni. Il Decreto-legge 116 dell'8 agosto 2025 prevede una sanzione anche per chi getta una sigaretta dal finestrino. E nei casi più gravi si rischia il carcere dai 6 mesi - facebook.com Vai su Facebook

Anziana fa le pulizie in casa e getta per errore un libro con mille euro dentro, netturbini lo recuperano - Stava facendo le pulizie in casa quando ha deciso di buttare via un libro, senza accorgersi nell’immediato che al suo interno aveva nascosto mille euro. Riporta blitzquotidiano.it

NETTURBINI Tavullia, pensionata getta per errore mille euro: i netturbini li ritrovano in discarica - Una pensionata ha gettato tra i rifiuti un libro al cui interno, senza ricordarsene, aveva nascosto mille euro in contanti. statoquotidiano.it scrive