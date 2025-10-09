Gestione delle intercettazioni | una nuova accusa contro l' ex pm Venditti
Non c'è solo l'indagine per corruzione in atti giudiziari a pesare sulla testa dell'ex procuratore aggiunto Mario Venditti per l'archiviazione lampo su Andrea Sempio. Alla procura di Brescia il magistrato era già stato indagato nei mesi scorsi, quando le indagini che hanno portato all'arresto di due carabinieri suoi fedelissimi, il maggiore Maurizio Pappalardo e il carabiniere forestale Antonio Scoppetta, hanno scoperchiato il vaso di Pandora di quel sistema Pavia che ha portato alla luce intrecci opachi tra politica, magistratura, forze dell'ordine e imprenditoria. Sebbene ci sia il riserbo sulla precedente ipotesi accusatoria formulata dai pm bresciani, e trapelata già ai primi di marzo, Venditti risulta indagato per la gestione poco chiara dei fondi della procura di Pavia, con particolare riferimento al segmento delle intercettazioni.
Garlasco, riflettori su Sempio: intercettazioni sparite, consulenze riservate e i contatti "opachi" - Un capitolo delicatissimo riguarda la consulenza tecnica del generale Luciano Garofano, ex comandante del Ris di Parma.