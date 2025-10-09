Gestione dei beni della scuola | il verbale di affidamento del materiale didattico tecnico e scientifico Un modello da scaricare
Il documento è un verbale utilizzato per formalizzare l’affidamento del materiale didattico, tecnico e scientifico a un responsabile designato, in linea con l’articolo 35 del D.I. 1292018. Questo verbale documenta l’atto di consegna dei beni, i quali vengono inventariati e affidati a un incaricato che ne assume la custodia e la responsabilità. L’incaricato è tenuto . L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
In questa notizia si parla di: gestione - beni
