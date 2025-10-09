F riendship never ends! Quando una Spice Girl chiama, le altre rispondono. Geri Halliwell, Emma Bunton e Melanie Chisholm hanno fatto squadra per sostenere la loro Posh Spice Victoria e hanno sfilato insieme sul tappeto rosso della première dell’attesissima docuserie Victoria Beckham, da oggi su Netflix. Il progetto, diretto da Nadia Hallgren — già autrice di Becoming, dedicato a Michelle Obama — racconta la trasformazione di Victoria da popstar a stilista di successo, svelando il lavoro, le sfide e la determinazione dietro il suo impero della moda. Lo stile di Victoria Beckham. guarda le foto Un documentario che celebra la rinascita di Posh Spice. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Geri Halliwell, Emma Bunton e Melanie Chisholm si ritrovano alla première dell’attesissima docuserie "Victoria Beckham" per sostenere Spice Posh