Geri Halliwell Emma Bunton e Melanie C | la Spice Girls reunion alla prima di Victoria Beckham
Victoria Beckham ha festeggiato l’uscita della sua docuserie con un elegante evento a Londra. Un’occasione emozionante che l’ha vista al centro dell’attenzione insieme ad amici, familiari e ospiti che hanno condiviso con lei gran parte della sua straordinaria ascesa. Tra i tanti, anche le Spice Girls hanno preso parte alla serata, rendendo il tappeto rosso ancora più iconico. Victoria Beckham e le Spice Girls: una reunion da sogno alla prima della serie. Friendship never ends, cantavano nel 1996, trasformando Wannabe in uno dei brani più iconici di sempre. E, a quanto pare, è proprio così: l’amicizia tra le Spice Girls resiste al tempo, alle carriere e ai cambi di rotta. 🔗 Leggi su Dilei.it
In questa notizia si parla di: geri - halliwell
Christian Horner, il boss della scuderia Red Bull, ha firmato un accordo da 80 milioni di Sterline (meno dei 100 milioni di stipendio previsti dal contratto) che gli consentirà di tornare in F1. Lo sportivo è famoso per aver sposato Geri Halliwell, la "rossa" delle @s - X Vai su X
The Spice Girls Reunite for Fashionable Outing at Victoria Beckham's Documentary Premiere - While the group did not reunite for a photo on the red carpet, the former pop sensations were all smiles. Lo riporta msn.com
The Spice Girls Reunite at Victoria Beckham's Documentary Premiere - Spice Girls members Geri Halliwell, Emma Bunton and Melanie "Mel C" Chisholm stepped out at fellow alum Victoria Beckham's Oct. Come scrive msn.com