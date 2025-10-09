Victoria Beckham ha festeggiato l’uscita della sua docuserie con un elegante evento a Londra. Un’occasione emozionante che l’ha vista al centro dell’attenzione insieme ad amici, familiari e ospiti che hanno condiviso con lei gran parte della sua straordinaria ascesa. Tra i tanti, anche le Spice Girls hanno preso parte alla serata, rendendo il tappeto rosso ancora più iconico. Victoria Beckham e le Spice Girls: una reunion da sogno alla prima della serie. Friendship never ends, cantavano nel 1996, trasformando Wannabe in uno dei brani più iconici di sempre. E, a quanto pare, è proprio così: l’amicizia tra le Spice Girls resiste al tempo, alle carriere e ai cambi di rotta. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Geri Halliwell, Emma Bunton e Melanie C: la Spice Girls reunion alla prima di Victoria Beckham