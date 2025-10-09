George Miller regista di Mad Max positivo sull' IA | Aprirà la narrazione audiovisiva a tutti

Intervistato dal Guardian, il regista dei Mad Max, il virtuosistico veterano australiano George Miller, ha spiegato di non aver paura dell'IA. Comprende lo sconvolgimento dell'impatto iniziale, ma è ottimista. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - George Miller, regista di Mad Max, positivo sull'IA: "Aprirà la narrazione audiovisiva a tutti"

In questa notizia si parla di: george - miller

Mad Max: The Wasteland di George Miller non sarà più un film, ma una serie tv per HBO Max

Secondo gli ultimi rumor, a seguito della delusione per la performance di #Furiosa al box office il regista George Miller avrebbe deciso di trasformare "The Wasteland" (il film prequel di #MadMax: Fury Road) in una serie tv per HBO Max. - facebook.com Vai su Facebook

Mad Max: The Wasteland di George Miller non sarà più un film, ma una serie tv per HBO Max - X Vai su X

George Miller, il regista di Mad Max sull'IA: 'È qui per cambiare le cose' - George Miller non si è detto impaurito dall'impatto dell'Intelligenza Artificiale sul cinema: ecco qual è il suo pensiero ... Scrive cinema.everyeye.it

Mad Max, il regista George Miller critica il videogioco: uno sviluppatore gli dà dell'arrogante - Come vi abbiamo recentemente segnalato, George Miller è stato intervistato sul tappeto rosso in occasione dell'arrivo di Furiosa: A Mad Max Saga. Secondo multiplayer.it