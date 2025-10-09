George Clooney conferma che Ocean’s 14 è in sviluppo
Dopo mesi di incertezza, Ocean’s 14 è ora confermato, con George Clooney che ha fornito una tempistica per le riprese del sequel. Se il film sarebbe andato avanti dopo Ocean’s Thirteen nel 2007 e il reboot Ocean’s 8 con protagoniste femminili nel 2018 è stato a lungo un punto interrogativo. Parlando ora con E! News, Clooney ha però rivelato che la Warner Bros. ha approvato il budget proposto per Ocean’s 14. Sebbene non ci sia ancora una data precisa per l’inizio delle riprese, l’interprete di Danny Ocean afferma che probabilmente inizieranno nell’estate del 2026. 🔗 Leggi su Cinefilos.it
In questa notizia si parla di: george - clooney
Film straordinario di george clooney e adam sandler che non puoi perdere
Il paese trasformato in set, a Venezia c’è anche Pitigliano... con George Clooney e Adam Sandler
George Clooney apre Villa Oleandra a 16 ospiti milionari e accende i sogni sul Lago di Como
Sì, Brad Pitt, Matt Damon, Don Cheadle e Julia Roberts. Ieri sera ho cenato con Julia. Sono ancora dei cari amici. E quindi, la possibilità di lavorare insieme sarebbe divertente". George Clooney ha finalmente dato la notizia che in tanti aspettavano: Ocean’s 1 - facebook.com Vai su Facebook
George Clooney conferma: Ocean’s Thirteen ripartirà con il cast originale nel 2026 - George Clooney annuncia il ritorno del cast originale di Ocean's Thirteen nel 2026. Secondo msn.com
Ocean’s 14, George Clooney conferma il nuovo capitolo: riprese al via nel 2026 - Ocean's 14 uscirà nelle sale nel 2027, a distanza di vent'anni dal precedente capitolo: George Clooney conferma 4 ritorni nel cast! Si legge su cinematographe.it