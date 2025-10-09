George Clooney conferma che Ocean’s 14 è in sviluppo

Dopo mesi di incertezza, Ocean’s 14 è ora confermato, con George Clooney che ha fornito una tempistica per le riprese del sequel. Se il film sarebbe andato avanti dopo Ocean’s Thirteen nel 2007 e il reboot Ocean’s 8 con protagoniste femminili nel 2018 è stato a lungo un punto interrogativo. Parlando ora con E! News, Clooney ha però rivelato che la Warner Bros. ha approvato il budget proposto per Ocean’s 14. Sebbene non ci sia ancora una data precisa per l’inizio delle riprese, l’interprete di Danny Ocean afferma che probabilmente inizieranno nell’estate del 2026. 🔗 Leggi su Cinefilos.it