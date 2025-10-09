Geologi italiani | eletto il nuovo Consiglio Nazionale per il 2025-2030
(Adnkronos) – Il Consiglio Nazionale dei Geologi (CNG) ha ufficialmente insediato la sua nuova composizione, che guiderà la categoria professionale per il quinquennio 2025-2030. L'insediamento avviene in un periodo definito come cruciale per il contributo della geologia alle politiche nazionali di gestione e tutela del territorio. Alla presidenza è stato eletto Roberto Troncarelli, geologo laziale con . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
