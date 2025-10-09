Geologi due siciliani al vertice del Consiglio nazionale

Palermotoday.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È una riconferma di peso quella di Filippo Cappotto, geologo siciliano, eletto nuovamente vicepresidente vicario del Consiglio Nazionale dei Geologi per il quinquennio 2025-2030. Dopo il primo mandato conclusosi con risultati importanti, la sua figura si rafforza ulteriormente all'interno del. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

