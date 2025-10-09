Genova perseguita l' ex fidanzata inviando a parenti e amici foto di lei nuda agente di commercio a processo

L'uomo aveva messo in giro bigliettini con il numero di telefono della donna e il tipo di prestazioni sessuali. E rivelato all'ex marito la loro relazione Ha trasformato la vita di una donna, con cui aveva avuto una breve relazione sentimentale, in un vero inferno, come lui stesso l’aveva min. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Genova, perseguita l'ex fidanzata inviando a parenti e amici foto di lei nuda, agente di commercio a processo

In questa notizia si parla di: genova - perseguita

Perseguita e manda le foto intime dell'ex ai parenti, 64enne a processo - Prima la relazione poi, quando lei lo ha lasciato ha iniziato a perseguitarla e a inviare le sue foto intime a parenti, amici e colleghi di lavoro rendendole la vita un inferno. Da msn.com

Picchiava e minacciava la ex fidanzata minorenne, trovato a casa di un amico e arrestato - Si era nascosto a casa di un conoscente il giovane che dall'agosto 2024 perseguitava la ex fidanzata, una minorenne. Lo riporta primocanale.it