Genga parcheggio abusivo in area protetta | indagato pure un amministratore pubblico

Ilrestodelcarlino.it | 9 ott 2025

Genga (Ancona), 9 ottobre 2025 – Parcheggio abusivo in area vincolata ed esondabile, indagati i legali rappresentanti delle imprese esecutrici e committenti, ma anche l’amministratore pubblico firmatario del provvedimento che incaricava la ditta committente di stipulare il contratto per l’uso del parcheggio. Nella mattinata di oggi i carabinieri forestali dei Nuclei di Genga - Frasassi, con il supporto tecnico dei militari del nucleo forestale di Arcevia, hanno eseguito, su disposizione del giudice per le indagini preliminari di Ancona, il sequestro preventivo di un parcheggio di superficie totale pari a 7. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

