generali italia i dati del welfare index pmi

Roma, 9 ott. (askanews) - Si è tenuta a Roma, la tappa del roadshow2025 dedicato al territorio per diffondere e promuovere la cultura del welfare aziendale tra le aziende di piccole e medie dimensioni, con la presentazione del Rapporto Welfare Index PMI Lazio. Welfare Index PMI è il primo indice che misura il livello di welfare aziendale delle piccole e medie imprese italiane. Promosso da Generali Italia con la partecipazione delle principali Confederazioni italiane: Confindustria, Confagricoltura, Confartigianato, Confprofessioni e Confcommercio. Generali è produttore, fornitore e promotore di welfare operando su tre diversi fronti: iniziative per i 14 mila dipendenti in Italia; soluzioni personalizzate per le imprese assicurate; progetti dedicati allo sviluppo della cultura del welfare nelle piccole e medie imprese, come il Welfare Index PMI. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Generali Italia: presentato il Rapporto Welfare Index PMI Lazio, cresce la cultura del benessere - Monacelli (Generali): "Agiamo come produttori di welfare per le nostre persone, come erogatori di soluzioni e servizi a beneficio delle piccole e ...

Welfare Index PMI Lazio: imprese si distinguono per continuità, buone pratiche e contributo al benessere territoriale - Negli ultimi 8 anni le imprese laziali con un livello alto o molto alto di welfare aziendale sono aumentate dal 12% a 36% ...

