Generali Italia i dati del Welfare Index PMI
Roma, 9 ott. (askanews) - Si è tenuta a Roma, la tappa del roadshow2025 dedicato al territorio per diffondere e promuovere la cultura del welfare aziendale tra le aziende di piccole e medie dimensioni, con la presentazione del Rapporto Welfare Index PMI Lazio. Welfare Index PMI è il primo indice che misura il livello di welfare aziendale delle piccole e medie imprese italiane. Promosso da Generali Italia con la partecipazione delle principali Confederazioni italiane: Confindustria, Confagricoltura, Confartigianato, Confprofessioni e Confcommercio. Generali è produttore, fornitore e promotore di welfare operando su tre diversi fronti: iniziative per i 14 mila dipendenti in Italia; soluzioni personalizzate per le imprese assicurate; progetti dedicati allo sviluppo della cultura del welfare nelle piccole e medie imprese, come il Welfare Index PMI. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
In questa notizia si parla di: generali - italia
Stati generali di Forza Italia, il resoconto della prima giornata: i panel di discussione
Stati generali del Sud, Forza Italia elogia gli esempi di governatori e sindaci azzurri
Le radici del Sud: Forza Italia rafforza il legame con il Mezzogiorno nella seconda giornata degli Stati Generali
La longevità è una conquista e una responsabilità. Il 16/10 con l’evento “L’età del futuro - Longevità, previdenza e benessere nell’Italia che cambia” parleremo di come renderla una forza trasformativa. Registrati qui: https://agenzie.piugenerali.it/it/iscrizione-ev - X Vai su X
Da 28 anni, sette dei quali con il supporto di Generali Italia, L'Eroica è un appuntamento imperdibile per gli appassionati di ciclismo. Tra sterrati, bellezze e bici storiche, ecco perché correre a Gaiole. - facebook.com Vai su Facebook
Generali Italia: presentato il Rapporto Welfare Index PMI Lazio, cresce la cultura del benessere - Monacelli (Generali): “Agiamo come produttori di welfare per le nostre persone, come erogatori di soluzioni e servizi a beneficio delle piccole e ... Riporta affaritaliani.it
Welfare Index PMI Lazio: imprese si distinguono per continuità, buone pratiche e contributo al benessere territoriale - Negli ultimi 8 anni le imprese laziali con un livello alto o molto alto di welfare aziendale sono aumentate dal 12% a 36% ... Secondo teleborsa.it