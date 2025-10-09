Generali Alleanza e Banca Generali | partnership su insurbanking

Milano, 9 ott. (askanews) - Generali, Alleanza Assicurazioni e Banca Generali hanno annunciato una partnership che ha l'obiettivo di ampliare l'offerta per i clienti nell'insurbanking, uno dei segmenti del mercato più in crescita. L'accordo permette di unire la distribuzione di Alleanza e le competenze di Banca Generali in termini di private banking e gestione degli investimenti. "La scelta di questo progetto in questo momento - ha spiegato Giancarlo Fancel, Country Manager e CEO di Generali Italia - deriva dal fatto che la liquidità degli italiani nei conti correnti ha bisogno di essere gestita diversamente e per noi l'opportunità, attraverso la nostra rete Alleanza, di poter collocare prodotti bancari semplici, perché stiamo parlando di conto corrente, deposito amministrato e strumenti di pagamento, con una polizza assicurativa ci consente di allocare al meglio la liquidità molto importante dei nostri clienti". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Generali, Alleanza e Banca Generali: partnership su insurbanking

In questa notizia si parla di: generali - alleanza

