Generali al via la partnership nell’insurbanking tra Alleanza Assicurazioni e Banca Generali

Un conto corrente che unisca la protezione, la semplicità e l’efficienza di Banca Generali a una polizza d’investimento multiramo ad alto contenuto finanziario. È questa la nuova soluzione di insurbanking flessibile presentata oggi da Banca Generali e Alleanza Assicurazioni, un’offerta che integra protezione e investimento, rispondendo alle esigenze in continua evoluzione delle famiglie italiane. La partnership tra le due eccellenze del Gruppo Generali rappresenta una svolta nel panorama finanziario italiano, unendo la capillarità e la qualità della rete di Alleanza, che conta circa 10.000 consulenti altamente qualificati, di cui 2. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Generali, al via la partnership nell’insurbanking tra Alleanza Assicurazioni e Banca Generali

In questa notizia si parla di: generali - partnership

Generali risponde a Mediobanca: "Valutiamo offerta per Banca Generali e partnership industriale"

Partnership Alleanza Assicurazioni e Banca Generali nell’insurbanking

Generali, Alleanza e Banca Generali: partnership su insurbanking

Al via partnership Alleanza-Banca Generali nell'insurbanking. Mossa, 'Si apre nuova fase di sviluppo per la banca' #ANSA - X Vai su X

Ecosystem è sponsor ufficiale di Stati Generali in Tour! Siamo entusiasti di annunciare che supporteremo l'evento Stati Generali in Tour, il progetto ideato da Ricicla.tv in partnership con Assoambiente che porterà nelle principali città italiane il suo storico f - facebook.com Vai su Facebook

Al via partnership Alleanza e Banca Generali nell'insurbanking - Al via la partnership tra Alleanza Assicurazioni e Banca Generali, che segna un nuovo passo per il gruppo Generali nel settore dell’insurbanking, l’offerta integrata di servizi assicurativi e bancari ... ansa.it scrive

Alleanza Assicurazioni e Banca Generali, al via la partnership sull’insurbanking - Il Leone amplia in Italia l’offerta di servizi assicurativi e bancari, unendo la forza e la qualità distributiva di Alleanza e il know how di Banca Generali nel private banking e nella gestione degli ... Scrive milanofinanza.it