Gene Simmons star dei The Kiss portato d'urgenza in ospedale dopo un incidente d'auto

Fanpage.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Gene Simmons, star dei The Kiss, è stato portato in ospedale a seguito di un incidente d'auto sulla Pacific Coast. Il cantante sarebbe svenuto alla guida dell'auto, come ha dichiarato lui stesso alla polizia, sopraggiunta dopo lo scontro. 🔗 Leggi su Fanpage.it

gene simmons star theKISS Rocker Gene Simmons Hospitalized After Malibu Car Crash as Wife Shannon Gives Update on His Condition - Gene Simmons was hospitalized after his vehicle struck a parked vehicle in Malibu, Calif. Come scrive people.com

