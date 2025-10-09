Gene Simmons star dei The Kiss portato d'urgenza in ospedale dopo un incidente d'auto
Gene Simmons, star dei The Kiss, è stato portato in ospedale a seguito di un incidente d'auto sulla Pacific Coast. Il cantante sarebbe svenuto alla guida dell'auto, come ha dichiarato lui stesso alla polizia, sopraggiunta dopo lo scontro. 🔗 Leggi su Fanpage.it
KISS Rocker Gene Simmons Hospitalized After Malibu Car Crash as Wife Shannon Gives Update on His Condition - Gene Simmons was hospitalized after his vehicle struck a parked vehicle in Malibu, Calif. Come scrive people.com