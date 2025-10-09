Gene Simmons dei KISS ricoverato d’urgenza in ospedale | svenuto al volante dell’auto si è schiantato La moglie | Ha cambiato la terapia farmacologica
Paura per Gene Simmons dei KISS è stato portato d’urgenza in ospedale, dopo un incidente stradale a Malibu e ora è a casa per riprendersi. La testata NBC4 LA ha rivelato il rocker 76enne si è schiantato martedì 7 ottobre con la sua auto contro un’auto parcheggiata sulla Pacific Coast Highway, dopo essere svenuto al volante della sua Lincoln Navigator. L’artista, contattato da NBC4 LA, ha spiegato di stare bene. Simmons ha informato gli agenti di essere svenuto o svenuto prima dell’incidente, ha riferito l’ufficio dello sceriffo. Anche la moglie Shannon Tweed, ha dichiarato che il marito si sta riprendendo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: gene - simmons
Gene simmons e paul stanley parlano dei loro giochi video preferiti
Gene Simmons, star dei The Kiss, portato d’urgenza in ospedale dopo un incidente d’auto
Gene Simmons, star dei The Kiss, è stato portato in ospedale a seguito di un incidente d’auto sulla Pacific Coast Il cantante sarebbe svenuto alla guida dell’auto - facebook.com Vai su Facebook
10 settembre 1975 50 anni fa i @kiss pubblicavano "Alive!", il loro primo album dal vivo Scopri la storia di come quel disco fece conoscere la band di Paul Stanley e Gene Simmons al Re del Rock'n'Roll @ElvisPresley - X Vai su X
KISS, Gene Simmons è stato coinvolto in un incidente stradale: "Tranquilli sto bene" - Il bassista e fondatore della band è stato ricoverato in ospedale a seguito di un tamponamento sulla Pacific Coast Highway, a Malibu ... Si legge su virginradio.it
Gene Simmons, star dei The Kiss, portato d’urgenza in ospedale dopo un incidente d’auto - Gene Simmons, star dei The Kiss, è stato portato in ospedale a seguito di un incidente d'auto sulla Pacific Coast ... Segnala fanpage.it