Gene Simmons dei KISS ricoverato d’urgenza in ospedale | svenuto al volante dell’auto si è schiantato La moglie | Ha cambiato la terapia farmacologica

Ilfattoquotidiano.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Paura per Gene Simmons dei KISS è stato portato d’urgenza in ospedale, dopo un incidente stradale a Malibu e ora è a casa per riprendersi. La testata NBC4 LA ha rivelato il rocker 76enne si è schiantato martedì 7 ottobre con la sua auto contro un’auto parcheggiata sulla Pacific Coast Highway, dopo essere svenuto al volante della sua Lincoln Navigator. L’artista, contattato da NBC4 LA, ha spiegato di stare bene. Simmons ha informato gli agenti di essere svenuto o svenuto prima dell’incidente, ha riferito l’ufficio dello sceriffo. Anche la moglie Shannon Tweed, ha dichiarato che il marito si sta riprendendo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

