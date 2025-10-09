Gene Simmons dei Kiss ricoverato dopo un incidente stradale | cosa è successo

Los Angeles, 9 ottobre 2025 – Se l’è vista brutta ma, per fortuna, tutto si è risolto solo con un grosso spavento per lo storico bassista dei Kiss, Gene Simmons. Il musicista è stato coinvolto in un incidente automobilistico lungo la Pacific Coast Highway: dopo il ricovero, ‘The Demon’ ha rassicurato i fan sulle sue condizioni: “Sto benissimo”. Ecco cosa è successo Gene Simmons sviene al volante mentre guida. Secondo quanto riportato da NBC4 Los Angeles, un testimone avrebbe chiamato i soccorsi dopo aver visto l’auto di Simmons sbandare su più corsie della strada costiera di Malibu, fino a s chiantarsi contro un veicolo parcheggiato intorno all’una del pomeriggio. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Gene Simmons dei Kiss ricoverato dopo un incidente stradale: cosa è successo

In questa notizia si parla di: gene - simmons

Gene simmons e paul stanley parlano dei loro giochi video preferiti

Gene Simmons, star dei The Kiss, portato d’urgenza in ospedale dopo un incidente d’auto

Gene Simmons dei KISS ricoverato d’urgenza in ospedale: svenuto al volante dell’auto si è schiantato. La moglie: “Ha cambiato la terapia farmacologica”

Gene Simmons, star dei The Kiss, è stato portato in ospedale a seguito di un incidente d’auto sulla Pacific Coast Il cantante sarebbe svenuto alla guida dell’auto - facebook.com Vai su Facebook

10 settembre 1975 50 anni fa i @kiss pubblicavano "Alive!", il loro primo album dal vivo Scopri la storia di come quel disco fece conoscere la band di Paul Stanley e Gene Simmons al Re del Rock'n'Roll @ElvisPresley - X Vai su X

Gene Simmons dei KISS ricoverato d’urgenza in ospedale: svenuto al volante dell’auto si è schiantato. La moglie: “Ha cambiato la terapia farmacologica” - Il bassista ha perso conoscenza al volante schiantandosi contro un'auto parcheggiata. Come scrive ilfattoquotidiano.it

KISS, Gene Simmons è stato coinvolto in un incidente stradale: "Tranquilli sto bene" - Il bassista e fondatore della band è stato ricoverato in ospedale a seguito di un tamponamento sulla Pacific Coast Highway, a Malibu ... Segnala virginradio.it