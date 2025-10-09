Gemini Nano smetterà di funzionare se si sblocca il bootloader del dispositivo

Tuttoandroid.net | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Google ha confermato tramite un documento ufficiale che lo sblocco del bootloader dello smartphone porta all'arresto di tutte le funzionalità di Gemini Nano. L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net

