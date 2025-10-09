Gemini Nano smetterà di funzionare se si sblocca il bootloader del dispositivo
Google ha confermato tramite un documento ufficiale che lo sblocco del bootloader dello smartphone porta all'arresto di tutte le funzionalità di Gemini Nano. L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net
In questa notizia si parla di: gemini - nano
Le previsioni IA di Meteo Pixel arrivano sui Pixel 8 e su Pixel 8a grazie a Gemini Nano
Gemini, con il suo “Nano Banana” sta arrivando a livelli spaventosi nella creazione di immagini. Questa l’ha creata semplicemente da una mia foto presa da una distanza relativa. La somiglianza è sconcertante ed è stata generata dal nulla. Il prompt da scriver - facebook.com Vai su Facebook
Astuce pou w pa mande moun prompt. 1 Telechaje oubyen fè screenshot foto a 2 Lage l nan ChatGPT ou Gemini di ba w Prompt foto sa nan tout entegralite l. 3 Kopye prompt lan, epi fè ti koreksyon pa w. 4 lage l nan Bonda Nano Banana ak yon foto w Epi b - X Vai su X
Google conferma: sbloccare il bootloader disattiva Gemini - Sbloccare il bootloader Android potrebbe impedire l'accesso a Gemini Nano, l'assistente IA integrato nel dispositivo. msn.com scrive
Nano Banana spinge Gemini: 10 milioni di nuovi utenti in una settimana, (anche) grazie al nome buffo? - Gemini Nano Banana, il primo nome in codice con cui è stato diffuso Gemini 2. Scrive multiplayer.it