GdF sequestrati 960 kg di tabacchi lavorati | eseguite tre misure cautelari

Tempo di lettura: 2 minuti I Finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Caserta, in data 23 settembre u.s., nell’ambito della quotidiana attività volta al contrasto del contrabbando di tabacchi lavorati esteri, intraprendevano un servizio di monitoraggio al fine di individuare un possibile trasporto di sigarette. In particolare, nel corso della citata attività, militari del dipendente Nucleo PEF, in Somma Vesuviana (NA), notavano dei movimenti sospetti operati da un soggetto alla guida di un furgone preceduto da un’autovettura, che fungeva da staffetta, con a bordo due ulteriori soggetti. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - GdF, sequestrati 960 kg di tabacchi lavorati: eseguite tre misure cautelari

