GazaTrump | disarmo in una seconda fase

9 ott 2025

19.54 Il "disarmo di Hamas" farà parte della seconda fase dell'accordo su Gaza. Così il presidente Usa, Trump, alla stampa. Trump ha detto anche che trovare i corpi di alcuni degli ostaggi israeliani a Gaza sarà "un po' difficile". Poi ha ha affermato: "Creeremo qualcosa in cui le persone possano vivere. Non si può vivere a Gaza in questo momento. E' in una situazione orribile". Gaza "sarà ricostruita lentamente". La soluzione dei due Stati?"Non ho un'opinione precisa. Mi atterrò a ciò che concordano", ha detto Trump ai cronisti. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

