GazaTrump | disarmo in una seconda fase

19.54 Il "disarmo di Hamas" farà parte della seconda fase dell'accordo su Gaza. Così il presidente Usa, Trump, alla stampa. Trump ha detto anche che trovare i corpi di alcuni degli ostaggi israeliani a Gaza sarà "un po' difficile". Poi ha ha affermato: "Creeremo qualcosa in cui le persone possano vivere. Non si può vivere a Gaza in questo momento. E' in una situazione orribile". Gaza "sarà ricostruita lentamente". La soluzione dei due Stati?"Non ho un'opinione precisa. Mi atterrò a ciò che concordano", ha detto Trump ai cronisti. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it