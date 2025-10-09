GazaTajani | pronti a fare nostra parte

Servizitelevideo.rai.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

10.00 "Dal Medio Oriente ottime notizie: la pace è vicina. L'Italia, che ha sempre sostenuto il piano Usa, è pronta a fare la sua parte per consolidare il cessate il fuoco, per fare arrivare nuovi aiuti umanitari e per partecipare alla ricostruzione di Gaza". Lo ha scritto su X il vicepremier e titolare degli Esteri. "Si va verso nuova stagione, ma la pace va difesa ogni giorno. Se Hamas avesse continuato a combattere, sarebbe stata distrutta. Alla disfatta ha preferito chiudere la guerra sperando in qualche ruolo futuro,il che mi pare difficile". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: gazatajani - pronti

gazatajani pronti fare nostraAccordo Gaza, Trump: «Usa coinvolti nel mantenimento della pace». Tajani: «Pace vicina. Pronti a fare la nostra parte anche con invio di militari» - Il presidente americano Donald Trump ha dichiarato che gli Stati Uniti contribuiranno alla ricostruzione di Gaza e a mantenerla sicura e pacifica, dopo che Israele e Hamas ... Segnala ilmattino.it

gazatajani pronti fare nostraTajani “Piano Usa importante passo avanti, pronti a fare nostra parte” - ROMA (ITALPRESS) – Il piano annunciato da Trump “mi pare un importante passo in avanti, ha raccolto il consenso non solo di Netanyahu ma anche di tanti Paesi arabi. lagazzettadelmezzogiorno.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Gazatajani Pronti Fare Nostra