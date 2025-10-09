GazaTajani | pronti a fare nostra parte

10.00 "Dal Medio Oriente ottime notizie: la pace è vicina. L'Italia, che ha sempre sostenuto il piano Usa, è pronta a fare la sua parte per consolidare il cessate il fuoco, per fare arrivare nuovi aiuti umanitari e per partecipare alla ricostruzione di Gaza". Lo ha scritto su X il vicepremier e titolare degli Esteri. "Si va verso nuova stagione, ma la pace va difesa ogni giorno. Se Hamas avesse continuato a combattere, sarebbe stata distrutta. Alla disfatta ha preferito chiudere la guerra sperando in qualche ruolo futuro,il che mi pare difficile". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it