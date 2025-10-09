GazaConte | Spero in svolta definitiva

12.05 "Provo una forte emozione a pensare a tutti i palestinesi sopravvissuti al genocidio che finalmente possono vedere una Gaza dove tacciano le armi e arrivano gli aiuti umanitari". Così al Tg1 il leader del M5S, Conte. "Spero davvero che questo primo passaggio segni una svolta definitiva e possa garantire un processo di pacificazione che metta al centro l'effettiva autodeterminazione palestinese, più che calcoli, speculazioni che nulla hanno a che fare con il suo benessere". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it