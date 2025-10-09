Gaza Walter Verini | Un primo grande passo verso la pace
A Tgcom24 il senatore del Pd, Walter Verini, ha commentato la notizia dell'accordo raggiunto sulla tregua nella Striscia di Gaza:"Quando alle armi si sostituiscono dialogo e diplomazia anche tra Paesi diversi e mobilitazioni popolari democratiche in tutte le piazze del mondo e d'Europa, quando questi elementi si combinano, le armi, le stragi e gli eccidi possono tacere. Naturalmente, si apre il cuore alla speranza, come ha detto padre Pizzaballa, che è lì e è testimone di quello che accade". Il senatore del Partito Democratico ha aggiunto: "Come hanno detto tutti i leader del mondo, quella che arriva dall'Egitto è una bellissima notizia, un primo grande passo, ora bisognerà concretizzare gli accordi di pace, bisognerà vigilare perché si facciano tutti gli step necessari e fare in modo che tutti aiutino questo processo". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
#PapaLeoneXIV ha ricevuto oggi il presidente della Repubblica federale di #germania Frank-Walter Steinmeier, che ha detto che si è parlato della guerra in Ucraina e a Gaza. E che in questi scenari internazionali la voce del Papa è un importante fattore di m - facebook.com Vai su Facebook
Walter Verini: "Tra Francesca Albanese e Liliana Segre non ho dubbi con chi stare" - Intervista al senatore del Pd: "Quando Meloni dice che la mobilitazione è mossa dalla voglia di allungare il week end, offende e compie un ... Lo riporta huffingtonpost.it
Mo: Verini (Pd), 'niente giustifica eccidi Gaza, ma solo estremismo può occultare 7 ottobre' - "Grazie, presidente Mattarella per le parole sul 7 ottobre. lagazzettadelmezzogiorno.it scrive