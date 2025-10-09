A Tgcom24 il senatore del Pd, Walter Verini, ha commentato la notizia dell'accordo raggiunto sulla tregua nella Striscia di Gaza:"Quando alle armi si sostituiscono dialogo e diplomazia anche tra Paesi diversi e mobilitazioni popolari democratiche in tutte le piazze del mondo e d'Europa, quando questi elementi si combinano, le armi, le stragi e gli eccidi possono tacere. Naturalmente, si apre il cuore alla speranza, come ha detto padre Pizzaballa, che è lì e è testimone di quello che accade". Il senatore del Partito Democratico ha aggiunto: "Come hanno detto tutti i leader del mondo, quella che arriva dall'Egitto è una bellissima notizia, un primo grande passo, ora bisognerà concretizzare gli accordi di pace, bisognerà vigilare perché si facciano tutti gli step necessari e fare in modo che tutti aiutino questo processo". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Gaza, Walter Verini: "Un"primo grande passo verso la pace"