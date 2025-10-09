Gaza via alla tregua | ostaggi verso la libertà IDF arretrano

Un annuncio nella notte, poi le conferme dei mediatori: la prima fase del cessate il fuoco per Gaza è pronta a partire. Israele e Hamas hanno siglato un’intesa che apre alla liberazione degli ostaggi e a un riposizionamento delle truppe, in un calendario serrato e carico di attese per milioni di civili. La notte dell’annuncio . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

gaza via tregua ostaggiGaza, accordo sulla tregua: via alla “fase 1” tra scambi di ostaggi e prigionieri - Gli ostaggi torneranno a casa all'inizio della prossima settimana, poi l'esercito israeliano si ritirerà gradualmente. Come scrive ilfaroonline.it

gaza via tregua ostaggiFirmato accordo di pace su Gaza: stop a guerra Israele-Hamas/ Tregua, ritiro IDF, ostaggi: ora cosa succede - Accordo pace su Gaza tra Israele e Hamas è in vigore: firma in Egitto. Si legge su ilsussidiario.net

