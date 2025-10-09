Gaza via alla tregua | ostaggi verso la libertà IDF arretrano
Un annuncio nella notte, poi le conferme dei mediatori: la prima fase del cessate il fuoco per Gaza è pronta a partire. Israele e Hamas hanno siglato un’intesa che apre alla liberazione degli ostaggi e a un riposizionamento delle truppe, in un calendario serrato e carico di attese per milioni di civili. La notte dell’annuncio . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
Il Papa al telefono con Netanyahu: “Basta stragi di innocenti”. E chiede la tregua immediata a Gaza
Gaza, Hamas: presentata risposta a proposta Israele su tregua
L'esercito israeliano lancia aiuti umanitari su Gaza | Il ministro Esteri Saar a Tajani: tregua di 24 ore
Tg3. . E’ festa a Gaza e tra i familiari degli israeliani rapiti da Hamas. Raggiunto l’accordo nella notte a Sharm el-Sheikh per la tregua nella Striscia e il rilascio di tutti gli ostaggi. Vediamo cosa prevede il piano con Lucia Sgueglia - facebook.com Vai su Facebook
La notizia della tregua a Gaza è finalmente un segnale positivo e concreto. Ma la pace non è un annuncio: è un impegno quotidiano, da rispettare con i fatti. Ora si fermi l'occupazione illegale in Cisgiordania e si riconosca lo Stato di Palestina per la realizzazio - X Vai su X
Gaza, accordo sulla tregua: via alla “fase 1” tra scambi di ostaggi e prigionieri - Gli ostaggi torneranno a casa all'inizio della prossima settimana, poi l'esercito israeliano si ritirerà gradualmente. Come scrive ilfaroonline.it
Firmato accordo di pace su Gaza: stop a guerra Israele-Hamas/ Tregua, ritiro IDF, ostaggi: ora cosa succede - Accordo pace su Gaza tra Israele e Hamas è in vigore: firma in Egitto. Si legge su ilsussidiario.net