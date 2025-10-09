Gaza Trump | Raggiunto l' accordo Ostaggi liberi e Israele ritirerà le sue truppe La firma oggi in Egitto sabato i rapiti saranno rilasciati

A Sharm el-Sheikh l?accordo alla fine è arrivato, la tregua tanto attesa. Nella notte fonti di Hamas hanno riferito al quotidiano al-Mayadeen, affiliato a Hezbollah, che il movimento.

Usa: "Israele e Siria hanno concordato il cessate il fuoco" | Trump: "A breve altri 10 ostaggi saranno rilasciati da Gaza"

Trump, a breve altri 10 ostaggi saranno rilasciati da Gaza

'Trump presiederà una 'grande riunione' su Gaza'

L'annuncio storico di Trump: "Accordo raggiunto su Gaza". La firma oggi alle 11 italiane - I media israeliani hanno riferito che gli abitanti di Gaza stanno festeggiando per le strade della Striscia dopo che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato che Israele e Hamas ...

L'accordo su Gaza "forse oggi", nodo il veto di Israele su Barghouti - Un funzionario israeliano ha affermato che un accordo su Gaza potrebbe essere raggiunto già oggi: lo scrive il giornalista di Axios Barak Ravid.