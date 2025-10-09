Gaza Trump | Pace vicina Hamas accetta il cessate il fuoco resta il nodo prigionieri

Un accordo di cessate il fuoco tra Israele e Hamas è “molto vicino”. L’annuncio arriva direttamente dal presidente americano Donald Trump, durante una tavola rotonda alla Casa Bianca, dove ha rivelato il contenuto di un biglietto consegnatogli dal segretario di Stato Marco Rubio. “Scrive che siamo molto vicini a un accordo”, ha dichiarato il tycoon, mostrando ai presenti il messaggio in cui Rubio chiedeva anche l’autorizzazione a pubblicare un post su Truth Social “presto, così potrà annunciare l’accordo per primo”. Trump ha dato il suo “ok”, come documentato dalle riprese video dell’incontro. La diplomazia internazionale è in fermento. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it