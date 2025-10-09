Gaza Trump | Ostaggi liberi lunedì o martedì Il disarmo di Hamas in una seconda fase
L’intesa raggiunta tra Hamas e Israele che hanno firmato la prima parte dell’intesa per la tregua a Gaza, rappresenta un grande risultato diplomatico per Donald Trump, uno dei più importanti del suo secondo mandato. “Andrò in Egitto” per la “firma ufficiale” dell’accordo su Gaza, ha annunciato il presidente a stelle e strisce nella riunione di . 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Usa: "Israele e Siria hanno concordato il cessate il fuoco" | Trump: "A breve altri 10 ostaggi saranno rilasciati da Gaza"
Trump, a breve altri 10 ostaggi saranno rilasciati da Gaza
'Trump presiederà una 'grande riunione' su Gaza'
Trump: Abbiamo messo fine alla guerra a Gaza, ostaggi liberi lunedì o martedì - "Lunedì o martedì gli ostaggi avranno la possibilità di tornare a casa.
Donald Trump: «Raggiunto l'accordo sulla pace a Gaza. Ostaggi liberi, Israele ritirerà le truppe» - Israele e Hamas firmano la «prima fase» del piano di pace americano, annuncia, mercoledì sera 8 ottobre 2025m il presidente Usa ...