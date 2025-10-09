L’intesa raggiunta tra Hamas e Israele che hanno firmato la prima parte dell’intesa per la tregua a Gaza, rappresenta un grande risultato diplomatico per Donald Trump, uno dei più importanti del suo secondo mandato. “Andrò in Egitto” per la “firma ufficiale” dell’accordo su Gaza, ha annunciato il presidente a stelle e strisce nella riunione di . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Gaza, Trump: “Ostaggi liberi lunedì o martedì. Il disarmo di Hamas in una seconda fase”