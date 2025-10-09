Gaza Trump annuncia l' accordo di pace | ostaggi a casa e liberi 2.000 palestinesi | Israele | cessate il fuoco solo dopo la ratifica del governo
Le truppe dell'Idf si ritireranno entro la linea stabilita. Il gruppo fondamentalista pronto a "passi difficili, disarmo e esilio". Meloni: "Accordo notizia straordinaria". Tajani: "L'Italia pronta a fare la sua parte, anche inviando militari per un'eventuale forza internazionale di pace". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Usa: "Israele e Siria hanno concordato il cessate il fuoco" | Trump: "A breve altri 10 ostaggi saranno rilasciati da Gaza"
Trump, a breve altri 10 ostaggi saranno rilasciati da Gaza
'Trump presiederà una 'grande riunione' su Gaza'
Gaza, Trump annuncia la pace tra Israele e Hamas: la firma oggi alle 11. Una puntata che rimarrà nella storia, quella di oggi. Segui la diretta di #Unomattina #9ottobre su #Raiplay - X Vai su X
Radio1 Rai. . #MedioOriente Nella notte la notizia del primo accordo raggiunto tra Hamas e Israele per #Gaza. Le parti ringraziano Trump per la mediazione. "Merita il Nobel per la pace", dice il presidente israeliano Herzog. Nella Striscia si festeggia. Azzurra - facebook.com Vai su Facebook
Gaza, Trump annuncia l’accordo di pace tra Israele e Hamas: “Ostaggi tornano a casa lunedì, anche quelli morti”. Firma prevista per le 11 di oggi - Le notizie dell'ultima ora sulla guerra di Israele a Gaza e sui negoziati di pace in Egitto tra Israele- Segnala fanpage.it
Trump annuncia l'accordo sulla prima fase per Gaza. Israele: "Idf prepara il ritiro parziale". Hamas: "1.950 prigionieri per 20 ostaggi vivi" - Il presidente dice che "tutti gli ostaggi saranno rilasciati molto presto", probabilmente lunedì, "e Israele ... Secondo huffingtonpost.it