Gaza Trump annuncia l' accordo di pace | ostaggi a casa e liberi 2.000 palestinesi | Israele | cessate il fuoco solo dopo la ratifica del governo

Tgcom24.mediaset.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le truppe dell'Idf si ritireranno entro la linea stabilita. Il gruppo fondamentalista pronto a "passi difficili, disarmo e esilio". Meloni: "Accordo notizia straordinaria". Tajani: "L'Italia pronta a fare la sua parte, anche inviando militari per un'eventuale forza internazionale di pace". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

gaza trump annuncia l accordo di pace ostaggi a casa e liberi 2000 palestinesi israele cessate il fuoco solo dopo la ratifica del governo

© Tgcom24.mediaset.it - Gaza, Trump annuncia l'accordo di pace: ostaggi a casa e liberi 2.000 palestinesi | Israele: cessate il fuoco solo dopo la ratifica del governo

In questa notizia si parla di: gaza - trump

Usa: "Israele e Siria hanno concordato il cessate il fuoco" | Trump: "A breve altri 10 ostaggi saranno rilasciati da Gaza"

Trump, a breve altri 10 ostaggi saranno rilasciati da Gaza

'Trump presiederà una 'grande riunione' su Gaza'

gaza trump annuncia accordoGaza, Trump annuncia l’accordo di pace tra Israele e Hamas: “Ostaggi tornano a casa lunedì, anche quelli morti”. Firma prevista per le 11 di oggi - Le notizie dell'ultima ora sulla guerra di Israele a Gaza e sui negoziati di pace in Egitto tra Israele- Segnala fanpage.it

gaza trump annuncia accordoTrump annuncia l'accordo sulla prima fase per Gaza. Israele: "Idf prepara il ritiro parziale". Hamas: "1.950 prigionieri per 20 ostaggi vivi" - Il presidente dice che "tutti gli ostaggi saranno rilasciati molto presto", probabilmente lunedì, "e Israele ... Secondo huffingtonpost.it

Cerca Video su questo argomento: Gaza Trump Annuncia Accordo