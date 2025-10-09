Gaza Trump annuncia la pace tra Israele e Hamas | Media | la firma oggi alle 11 | Liberi entro lunedì gli ostaggi vivi

Le truppe dell'Idf si ritireranno entro la linea stabilita. Telefonata tra il presidente Usa e Netanyahu. Il premier israeliano: "Conversazione emozionante". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Gaza, Trump annuncia la pace tra Israele e Hamas | Media: la firma oggi alle 11 | Liberi entro lunedì gli ostaggi vivi

Usa: "Israele e Siria hanno concordato il cessate il fuoco" | Trump: "A breve altri 10 ostaggi saranno rilasciati da Gaza"

Trump, a breve altri 10 ostaggi saranno rilasciati da Gaza

'Trump presiederà una 'grande riunione' su Gaza'

L'annuncio storico di Trump: "Accordo raggiunto su Gaza". La firma oggi alle 11 italiane - I media israeliani hanno riferito che gli abitanti di Gaza stanno festeggiando per le strade della Striscia dopo che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato che Israele e Hamas ... Si legge su msn.com

Accordo tra Israele e Hamas su Gaza. Oggi la firma in Egitto. L'annuncio di Trump: "E' un ... - "Sono molto orgoglioso di annunciare che Israele e Hamas hanno entrambi sottoscritto la prima fase del nostro Piano di Pace. Da msn.com