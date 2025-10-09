Gaza Trump annuncia la pace tra Israele e Hamas | La firma oggi alle 11 | Liberi entro lunedì gli ostaggi vivi
Le truppe dell'Idf saranno ritirate entro la linea stabilita. Netanyahu: "Con l'aiuto di Dio, riporteremo tutti a casa". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
In questa notizia si parla di: gaza - trump
Usa: "Israele e Siria hanno concordato il cessate il fuoco" | Trump: "A breve altri 10 ostaggi saranno rilasciati da Gaza"
Trump, a breve altri 10 ostaggi saranno rilasciati da Gaza
'Trump presiederà una 'grande riunione' su Gaza'
Gaza, Trump: "Negoziati vanno molto bene". Israele pone veto su rilascio Barghouti ma per Hamas è "centrale" - X Vai su X
#Tg2000, #8ottobre 2025 - ore 12 #Gaza #Israele #Hamas #Netanyahu #Trump #Egitto #Flotilla #Russia #Ucraina #Belgorod #PapaLeoneXIV #Manovra #Caivano #Francia #Macron #Lecornu #Italvolley #Mattarella #TV2000 - facebook.com Vai su Facebook
Accordo di pace su Gaza, Israele e Hamas ringraziano Trump - Domani convocherò il governo per approvare l'accordo e riportare a casa tutti i nostri cari ostaggi. Riporta ansa.it
Israele e Hamas firmano il piano di pace, l'annuncio di Trump - Stamattina prevista la sigla all'accordo per il rilascio di tutti gli ostaggi e la fine della guerra a Gaza (ANSA) ... Scrive ansa.it