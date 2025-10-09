Gaza Trump annuncia la pace tra Israele e Hamas | La firma oggi alle 11 | Liberi entro lunedì gli ostaggi vivi

Le truppe dell'Idf saranno ritirate entro la linea stabilita. Netanyahu: "Con l'aiuto di Dio, riporteremo tutti a casa". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

